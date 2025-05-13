В Иглино открыли обновленный обелиск «Никто не забыт. Ничто не забыто»

Реновацию провели в рамках подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В открытии приняли участие ветераны войны, труда, участники боевых действий и специальной военной операции, жители Иглинского района.
В селе Чуваш-Кубово открылся мемориальный комплекс «Память». Он посвящен всем воинам – и тем, кто вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, и тем, кто остался на поле брани. Центральной фигурой стал бюст Героя Советского Союза и уроженца деревни Куршаки Павла Пономарева.