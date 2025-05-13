В Иглино открыли обновленный обелиск «Никто не забыт. Ничто не забыто»

Я поздравляю всех с великим праздником, желаю крепкого здоровья и успехов во всём и долгих лет жизни. Сегодня у нас здесь открытие нового мемориала «Память», в сооружении которого принимало участие всё население нашего поселения, поэтому он у нас такой красивый, нарядный, столько народу собралось, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Людмила Спиридонова, жительница с. Чуваш-Кубово