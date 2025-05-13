В Иглино открыли обновленный обелиск «Никто не забыт. Ничто не забыто»

Реновацию провели в рамках подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В открытии приняли участие ветераны войны, труда, участники боевых действий и специальной военной операции, жители Иглинского района.

Мой папа – фронтовик, участник боевых действий Кухтин Григорий Андреевич – принимал участие в боевых действиях с 1939 года по 1946. Пришел с тремя боевыми ранениями, с четырьмя наградами боевыми, орденом Великой Отечественной войны – это военный орден, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Германией» и многие другие. Впоследствии приносил пользу Иглинскому району, воевал с преступностью.

Людмила Кухтина, жительница с. Иглино

Ели крапиву и лебеду, а зерно, хлеб отправляли на фронт. Весной в это время мы по лесу пеканы, пестики – всё, что было, мы все съедали. Поздравляю, всем здоровья, чтобы жили долго до наших годов, только были здоровые.

Серафима Терибеева, жительница с. Иглино

В селе Чуваш-Кубово открылся мемориальный комплекс «Память». Он посвящен всем воинам – и тем, кто вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, и тем, кто остался на поле брани. Центральной фигурой стал бюст Героя Советского Союза и уроженца деревни Куршаки Павла Пономарева.

Сегодня мы торжественно открываем мемориальный комплекс под названием «Память». Этот комплекс был создан с нуля взамен старого обелиска, который требовал ремонта. В данном комплексе сочетается стела с фамилиями и инициалами участников Великой Отечественной войны, также установлен бюст Понамарева Павла Ивановича, также установлена стела труженикам тыла «Они ковали Победу в тылу». Установлена стела ветеранам боевых действий всех поколений и установлен баннер погибшим участникам специальной военной операции.

Николай Исаев, председатель Иглинского союза ветеранов боевых действий

Сегодня у нас большой праздник – открытие мемориала, здесь также будут увековечены участники СВО, участники боевых действий. Хочу поздравить всех с этим великим праздником – 80-летием Великой Победы, пожелать ребятам, которые служат, успеха, удачи, дай бог, чтобы все вернулись живыми здоровыми.

позывной «Трофим», участник специальной военной операции

Я поздравляю всех с великим праздником, желаю крепкого здоровья и успехов во всём и долгих лет жизни. Сегодня у нас здесь открытие нового мемориала «Память», в сооружении которого принимало участие всё население нашего поселения, поэтому он у нас такой красивый, нарядный, столько народу собралось, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Людмила Спиридонова, жительница с. Чуваш-Кубово
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