В Шаранском районе идет посевная кампания

К севу культур главы крестьянско-фермерских хозяйств Идиятуллины приступили в начале мая. Общая площадь составила 5 тысяч гектаров. Они уже посеяли вику яровую и рапс, идёт битва за подсолнечник по нулевой технологии.

Одновременно в почву вносится удобрение. В прошлом году владельцам удалось получить по такой технологии 40 центнеров с гектара. Владельцы приобрели в лизинг телескопический погрузчик и стационарную сушилку. Также в хозяйстве проходят практику студенты Шаранского филиала Туймазинского агропромышленного колледжа.