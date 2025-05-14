В Стерлибашевском районе высадили 80 дубов в честь 80-летия Победы

В Стерлибашевском районе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили 80 дубов. Акция стала частью эколого-социального проекта «500 дубов для села». Участие в ней приняли учащиеся шаймуратовских классов со всего района.

Еще в феврале они высадили в своих кабинетах жёлуди. А теперь настало время посадить саженцы в открытую почву. В лунки предварительно засыпали специальный гидрогель и микоризу, чтобы деревья прижились. У каждого школьника был свой саженец.