В Уфе тренер по фехтованию Галина Сорокина празднует 80-летний юбилей

Сегодня 80-летний юбилей празднует Галина Михайловна Сорокина. Она «Отличник физической культуры и спорта России», тренер по фехтованию со стажем более 50 лет. И сегодня Галина Михайловна всё так же продолжает воспитывать чемпионов. Мы узнали секрет её успешного наставничества.

Разглядеть в ребёнке потенциал и вырастить из него чемпиона способен не каждый, но Галине Михайловне это удаётся делать уже более 50 лет. Она тренирует детей в Уфимской спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию. Её воспитанники не раз становились лучшими и на всероссийских, и на международных пьедесталах, но за их результатами она никогда не гналась, ведь главное – это привить любовь к спорту.

Во время занятий ни один ребёнок не остаётся без внимания Галины Михайловны. Она найдёт подход к каждому начинающему спортсмену и воодушевит на дальнейшее развитие.

Таисия и Кира пришли в фехтование два года назад. За это время у юных рапиристок ни разу не возникало сомнений в выборе именно этого вида спорта.

Рядом Лариса Ивановна, которая помнит Галину Михайловну ещё с тех пор, когда сама была юной спортсменкой. Тогда молодая Лариса и представить не могла, что будет работать вместе с легендой фехтования. Их рабочему тандему всего три года, но кажется, будто они понимают друг друга с полуслова.