В Башкирии в 2026 году проведут кадастровую оценку всех учтённых участков

В 2026 году в Башкортостане будет проведена кадастровая оценка всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков. Переоценка пройдет во всех субъектах России по единой методике.
Результаты утвержденной кадастровой оценки станут основой для начисления земельного налога в 2027 году. Правообладатели участков вправе предоставить декларации с уточнёнными характеристиками соответствующих объектов недвижимости и приложением подтверждающих документов.
Форма документа доступна на сайте учреждения в разделе «Государственная кадастровая оценка». Уточненные сведения позволят провести кадастровую оценку максимально объективно и достоверно.