Ансамбль им. Гаскарова возложил цветы к памятнику Шаймуратову в ЛНР

Артисты ансамбля имени Файзи Гаскарова возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову в ЛНР. Это случилось в ходе гастролей танцевального коллектива по регионам Донбасса.

Бюст прославленного генерала и командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии установлен на месте его гибели возле поселка Штеровка. В честь конников также были исполнены башкирские народные мелодии на курае. Участие в памятных мероприятиях приняла и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.