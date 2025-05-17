Ансамбль им. Гаскарова возложил цветы к памятнику Шаймуратову в ЛНР

Артисты ансамбля имени Файзи Гаскарова возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову в ЛНР. Это случилось в ходе гастролей танцевального коллектива по регионам Донбасса.
Бюст прославленного генерала и командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии установлен на месте его гибели возле поселка Штеровка. В честь конников также были исполнены башкирские народные мелодии на курае. Участие в памятных мероприятиях приняла и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
Ансамбль Файзи Гаскарова при поддержке Росконцерта с гастролями посетил новые регионы России. Завершающей точкой стало выступление в Красном Луче. Танцоры представили свою визитную карточку – программу «Танцы народов мира». Зрители, в числе которых были и участники СВО, увидели многообразие мировой хореографии. Также были показаны новые номера, поставленные специально в год 80-летнего юбилея Победы.