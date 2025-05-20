Штормовое предупреждение: в Башкирию придут грозовые дожди

В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков, вкупе с грозовыми дождями в регион придут и сильные ветра с порывами до 22 м/с. При этом температурный режим останется достаточно комфортным: +15...+20°C днём, в тёмное время суток не ниже +8°C.