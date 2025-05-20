Жителей Башкирии предупреждают об ураганном ветре

В МЧС по Башкирии рассказали об опасных погодных условиях.
С вечера 20 мая до следующего дня в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 25 м/с. Прогнозируются дожди и грозы.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при усилении ветра. Следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями; автовладельцам необходимо исключить из излюбленных мест для парковки участки, вблизи с которыми имеются насаждения, линии электропередачи, ненадежные постройки.
Температура воздуха ночью +8, +13°C, а днём +15, +20°C.