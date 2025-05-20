В Башкирии внесли в ЕГРН более 7 тыс. границ территориальных зон

Более 7 тысяч границ территориальных зон Башкортостана внесены в ЕГРН. По сравнению с показателями на начало прошлого года количество данных, внесенных в реестр, возросло в девять раз.

До конца текущего года Росреестр и филиал Роскадастра в сотрудничестве с органами местного самоуправления планируют полностью завершить работу по внесению сведений о границах территориальных зон в ЕГРН. К слову, это имеет значение для инвестпривлекательности региона: потенциальные инвесторы могут заранее оценить возможности и ограничения при реализации проектов.