В Башкирии газифицировали ещё четыре населённых пункта

Нам очень было неудобно в первое время, потому что мы готовили на плитке, это очень долго, много занимало времени, и в доме было прохладно. Вот появилась возможность подключить газ, мы подключили – в доме очень стало тепло, дети бегают босиком.

Ксения Десяткина, жительница с. Шмидтово