В Башкирии газифицировали ещё четыре населённых пункта

В Башкортостане активно реализуются программы газификации и догазификации. В 2025 году к голубому топливу планируют подключить 3800 жилых домов. Накануне специалисты компании сдали сразу несколько объектов.
Сразу в четырех населенных пунктах республики, в Уфимском и Салаватском районах, появилось голубое топливо. Новые сети позволят газифицировать более 700 домов. На сегодняшний день по четырем объектам уже принято 255 заявок от жителей.
О своем доме семья Десяткиных мечтала давно. Совсем недавно переехали в Шмидтово Уфимского района. Здесь уютно, просторно, а теперь благодаря газовому отоплению и тепло.
Строительство новых сетей для реализации программ газификации и догазификации продолжается и в других уголках республики, чтобы как можно больше жителей Башкортостана смогли подключиться к экологичному и экономичному виду топлива.