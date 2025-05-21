В Башкирии газифицировали ещё четыре населённых пункта

В Башкортостане активно реализуются программы газификации и догазификации. В 2025 году к голубому топливу планируют подключить 3800 жилых домов. Накануне специалисты компании сдали сразу несколько объектов.

Сразу в четырех населенных пунктах республики, в Уфимском и Салаватском районах, появилось голубое топливо. Новые сети позволят газифицировать более 700 домов. На сегодняшний день по четырем объектам уже принято 255 заявок от жителей.

В республике по поручению Президента реализуются масштабные программы газификации и догазификации. По программе газификации газ будет проведен в 181 населенный пункт, 85 из которых уже пользуются газом. По программе догазификации уже подключено 60 тысяч домовладений. И эта работа продолжается, она носит бессрочный характер.

Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

О своем доме семья Десяткиных мечтала давно. Совсем недавно переехали в Шмидтово Уфимского района. Здесь уютно, просторно, а теперь благодаря газовому отоплению и тепло.

Нам очень было неудобно в первое время, потому что мы готовили на плитке, это очень долго, много занимало времени, и в доме было прохладно. Вот появилась возможность подключить газ, мы подключили – в доме очень стало тепло, дети бегают босиком.

Ксения Десяткина, жительница с. Шмидтово

Строительство новых сетей для реализации программ газификации и догазификации продолжается и в других уголках республики, чтобы как можно больше жителей Башкортостана смогли подключиться к экологичному и экономичному виду топлива.

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