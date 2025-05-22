Радий Хабиров поздравил с победой в спартакиаде школьников с ОВЗ

Воспитанники Уфимской коррекционной школы-интерната №30 победили на всероссийских соревнованиях. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Дети с ограниченными возможностями здоровья состязались в легкой атлетике, шашках, настольном теннисе. Их тренировал и готовил учитель физкультуры Сергей Алещенков.

Глава Башкортостана подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем, ребята живут яркой жизнью, занимаются спортом и достигают успехов. Он пожелал им удачи, поздравил с первым местом в общекомандном зачете и призвал жителей продолжать создавать комфортные условия для людей с ОВЗ.