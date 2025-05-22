В Башкирии Росприроднадзор и жители Абзелиловского района обсудили экологические риски

В Абзелиловском районе прошла встреча с населением и представителем Росприроднадзора. Ташбулатовцы обсуждали экологическую ситуацию и перспективы развития местности. Прозвучал вопрос о планируемых геологоразведочных работах. Жителям рассказали о современных технологиях, минимизирующих воздействие на окружающую среду.
Эмоционально, активно, неравнодушно к родному краю — так можно охарактеризовать настроение встречи. Информации о планируемом строительстве в СМИ немало, но люди не спешат ей доверять. Личные встречи с жителями района призваны дать ответы на наболевшие вопросы. А они, по сути, у всех одни и те же: сохранение чистоты родной земли, без вреда для природы и здоровья жителей.
Жителей Абзелиловского района интересует, что будет с реками и курортными зонами? По словам специалистов, современные технологии позволяют полностью исключить влияние на водные ресурсы. За счет внедрения системы замкнутого водооборота никаких сбросов в природную среду не будет. Строительство предприятия и его эксплуатация ведется с бережным отношением к природе с самого начального этапа.
Кроме того, комбинат будет достаточно удален от мест отдыха. Защитная зона вокруг Салаватского месторождения составит 1000 метров, в нее не попадают населенные пункты. Если же говорить о пыли, которая образуется в результате работы карьера, то все пыльные участки будут поливаться водой, фабрику оборудуют системами улавливания пыли, все пересыпные узлы и галерею конструируют максимально закрытыми.
Предприятие получило право на геологоразведку в Абзелиловском районе по лицензии, выданной Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. Сейчас компания проводит работы и уточняет запасы меди. Для чего это нужно? Процесс позволит оценить промышленную ценность месторождения и понять, есть ли экономический смысл в дальнейшей разработке.
Если будут выявлены факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду и здоровье жителей, строительство не допустят. А когда предприятие начнёт работу, за его деятельностью будут следить независимые эксперты, аккредитованные Росприроднадзором.
Встречи собирают полные залы местных ДК — всех волнует, что изменится в районе, если построят производство. Некоторые жители посещают каждую встречу. Выступить к микрофону подходят люди разного уровня осведомленности. Кого-то интересует, будет ли сливаться в местные реки отработавшая вода, а кто-то интересуется реагентами, которые будут применяться при производстве медного концентрата. Вот главные вопросы встреч и ответы на них. Компания планирует продолжить проведение подобных мероприятий. Абзелиловцы также смогут обратиться с вопросом в офис ООО «Салаватское», который откроется в Аскарово в течение месяца.