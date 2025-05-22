В Башкирии Росприроднадзор и жители Абзелиловского района обсудили экологические риски

В Абзелиловском районе прошла встреча с населением и представителем Росприроднадзора. Ташбулатовцы обсуждали экологическую ситуацию и перспективы развития местности. Прозвучал вопрос о планируемых геологоразведочных работах. Жителям рассказали о современных технологиях, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

Эмоционально, активно, неравнодушно к родному краю — так можно охарактеризовать настроение встречи. Информации о планируемом строительстве в СМИ немало, но люди не спешат ей доверять. Личные встречи с жителями района призваны дать ответы на наболевшие вопросы. А они, по сути, у всех одни и те же: сохранение чистоты родной земли, без вреда для природы и здоровья жителей.

Почему я сюда приехал? Это чтобы мы все с вами понимали: не идёт задача строить. Это не обсуждается сейчас. Строительство будет, если будет проект. Сейчас говорится только об изыскании — это 34 скважины, которые дадут оценку вообще о целесообразности строительства. Роман Болотов, руководитель южно-уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Жителей Абзелиловского района интересует, что будет с реками и курортными зонами? По словам специалистов, современные технологии позволяют полностью исключить влияние на водные ресурсы. За счет внедрения системы замкнутого водооборота никаких сбросов в природную среду не будет. Строительство предприятия и его эксплуатация ведется с бережным отношением к природе с самого начального этапа.

Кроме того, комбинат будет достаточно удален от мест отдыха. Защитная зона вокруг Салаватского месторождения составит 1000 метров, в нее не попадают населенные пункты. Если же говорить о пыли, которая образуется в результате работы карьера, то все пыльные участки будут поливаться водой, фабрику оборудуют системами улавливания пыли, все пересыпные узлы и галерею конструируют максимально закрытыми.

Перед строительством исследуется плодородный слой почвы. Он хранится потом до завершения работы предприятия и потом наносится в период рекультивации на объекты. Для снижения выбросов, для того чтобы защитить ближайшую территорию, применяется технология пылеподавления. Алексей Воробьёв, представитель компании партнёра ООО«Салаватское»

Предприятие получило право на геологоразведку в Абзелиловском районе по лицензии, выданной Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. Сейчас компания проводит работы и уточняет запасы меди. Для чего это нужно? Процесс позволит оценить промышленную ценность месторождения и понять, есть ли экономический смысл в дальнейшей разработке.

Если будут выявлены факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду и здоровье жителей, строительство не допустят. А когда предприятие начнёт работу, за его деятельностью будут следить независимые эксперты, аккредитованные Росприроднадзором.

Произвести геологоразведку, дать оценку состоянию руды и целесообразность там строительства. Это их обязанность. Совместно с прокуратурой РБ было проведено выездное обследование. Как я и сказал и на сходе с жителями о том, что этот вопрос как на острие внимания у всех, так и надзорных органов. Соответственно, предприятие должно строго соответствовать федеральным законодательствам. После проведения изыскательских работ все скважины они обязаны будут рекультивировать. Роман Болотов, руководитель южноуральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования