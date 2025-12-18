Жителя Башкирии осудили за смертельную аварию

В Белорецком районе перед судом предстал мужчина, которого обвинили в смертельной аварии.
В июне водитель на «Иксит Х-Кросс» сбил 60-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший погиб. За рулём автомобилист был без прав и в состоянии опьянения.
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, лишил водительских прав на 6 лет. Также у водителя конфисковали машину в доход государства и взыскал 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.