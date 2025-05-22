В Башкирии предприниматель организовал сплавы по Дёме

Хобби, приносящее доход. Предприниматель из Бужбуляка Газиз Сираев организовал новый туристический маршрут, опираясь на личный опыт. Сейчас он готовится к открытию второго сезона сплава по реке Дёма и ждёт наплыва гостей. Первые путёвки уже раскуплены.

Если река Дёма привлекает туристов своей полноводностью и неспешным течением, то инфраструктуру на земле нужно создавать своими руками. За этим столом смогут разместиться до 20 отдыхающих. И свободных мест обычно не бывает. Два года назад Газиз Сираев принял участие в конкурсе Министерства предпринимательства и туризма на получение гранта для создания туристического маршрута «Сплав по реке Дема». Выиграв в нём, закупил оборудование, катамараны, байдарки, сапборды. В первый сезон он принял более 300 гостей.

Сам Газиз увлечён туризмом с детства, побывал практически во всех уголках республики. На своём маршруте решил избавить отдыхающих от любых забот. Всего за 2500 рублей каждый гость получает олл инклюзив, включая трансфер на комфортабельном автобусе, посещение местных достопримечательностей и питание с национальной кухней.

При этом самое пристальное внимание уделяется безопасности туристов. Во время технического сплава команда предпринимателя очищает весь десятикилометровый маршрут по реке, срезает упавшие деревья, проводит экологический субботник в местах стоянки, отдыха и обеда.

Дёма не горная река, здесь нет порогов и резких поворотов. Поэтому маршрут идеально подходит для семейного отдыха с детьми. А чтобы самым юным гостям было интереснее, свои рекомендации отцу дает сын Газиза Сираева.