Башкирия вышла в лидеры по устойчивости промышленного производства в России

Башкортостан наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном показал наиболее устойчивые показатели промышленного производства. Такой вывод был сделан по итогам доклада, подготовленного Центром развития региональной политики. Работа была посвящена анализу состояния промпроизводства в российских регионах весной 2025 года.

Специалисты подчеркивают, ситуация в субъектах сильно зависит от их промышленной специализации. Лидерство в сфере промпроизводства Башкортостана, следует из доклада, обусловлено эффективно выстроенной региональной властью экономической политикой.

В докладе отмечено, что успешность Башкортостана и Татарстана, наряду с Московской и Ленинградской областями, заключается в использовании эффективных инструментов развития промышленного производства. В частности, предоставляются льготные займы для предприятий, разрабатываются и внедряются программы поддержки конкретных отраслей.