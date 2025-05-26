Студент из Уфы помог создать памятник Победы старинными монетами

Уфимец Даниэль Мансуров передал около двух килограммов старинных монет на строительство народного памятника в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 16-летний студент колледжа решил внести свою лепту в создание мемориала в виде солдатского письма в форме треугольника на Поклонной горе в Москве. Узнав об инициативе, родители юноши согласились с предложением о том, чтобы сдать более 200 монет в штаб народного фронта.