В Башкирии жители восстановили мечеть после пожара

Жители деревни Султанбеково Аскинского района восстановили мечеть, пострадавшую от пожара в прошлом году. Здание приспособят под медресе. Рядом сельчане начали возводить новую мечеть — за один день заложили фундамент.

Отметим, что четыре года назад, заняв второе место в республиканском конкурсе «Трезвое село», этих людей наградили сертификатами на сумму 3,5 миллиона рублей. На них они построили спортивную площадку, создав условия для занятий на тренажерах, игр в футбол и проведения спортивных соревнований.

В деревне Султанбеково более трехсот домов, благоустроены улицы и дворы, силами местных жителей разбиты аллеи. Они запланировали строительство парка семейного отдыха по собственному проекту, определяются с источниками финансирования.