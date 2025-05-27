В Уфе выявили лучшую медиакоманду в рамках регионального этапа Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Победителя определили среди 15 сильнейших коллективов. В августе ребята представят Башкортостан в Москве на финале. В этом проекте приняли участие более двух тысяч детей в республике, отобрали 120 самых талантливых школьников. В этом году основную часть проектов посвятили 80-летию Великой Победы.