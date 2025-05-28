В Башкирии подвели итоги проекта «Семейная гостиная» для семей участников СВО

Подведены итоги проекта «Семейная гостиная». Клуб, созданный для близких погибших в ходе специальной военной операции, будет создан совместно с филиалом Госфонда «Защитники отечества» и общественной организацией «Общество башкирских женщин». В прошлом году проект был удостоен гранта Главы Башкортостана.

За год «Семейная гостиная» провела более 800 встреч, порядка 40 мастер-классов, тренингов в каждом муниципалитете республики. На нее были приглашены бойцы спецопераций, члены семей погибших героев. Ежегодно им оказывается психологическая, юридическая помощь, принимаются меры по вовлечению в общественно-политическую жизнь республики.