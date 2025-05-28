В Башкирии фермеры борются с последствиями дождей

В Хайбуллинском районе полным ходом идёт посевная кампания. В районе задействовано 186 единиц сельскохозяйственной техники, включая современные сеялки, которые помогают аграриям справляться с задачами. Однако регулярные и обильные дожди значительно затрудняют процесс посева, создавая сложности и для самих фермеров.

Хайбуллинский район — самый южный в Башкирском Зауралье и издавна славится твердыми сортами пшеницы. С каждым годом аграрии совершенствуют свои методы работы. В этом яровой сев в районе составит более 75 тысяч гектаров. Из них на зерновые и зернобобовые культуры выделено более 68 тысяч гектаров.