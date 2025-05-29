В Уфе почтили память штурмана Валериана Альбанова

Мечтатель и легендарный исследователь, чудом выживший в арктической экспедиции. В Уфе сегодня почтили память штурмана Валериана Альбанова. Курсанты морского училища, ученые и путешественники возложили цветы к мемориалу, расположенному на улице Аксакова. Здесь прошли школьные годы исследователя севера.

В этот период жизни Валериан Альбанов и принял твёрдое решение связать свою жизнь с большой водой. Несмотря на то, что Башкортостан далёк от моря, многие выходцы республики проходили службу на судах. Почтить память полярного штурмана приехала директор петербургского музея ледокола «Красин». Его сотрудники провели исследования и выяснили, что на корабле в годы войны служило немало уроженцев Башкортостана.

Историю Арктики и дальнейшее её освоение обсудили на Международной научно-практической конференции «Альбановские чтения». Валериан Альбанов был одним из двух выживших экипажа корабля «Святая Анна». Вскоре после начала полярной экспедиции судно застряло во льдах и дрейфовало около двух лет. Команда разделилась. Часть её во главе с Альбановым по льдам направились в сторону Земли Франца-Иосифа. Оставшиеся на судне вскоре погибли. А из группы Альбанова спустя три месяца продвижения в тяжелейших условиях выжили лишь сам штурман и матрос.