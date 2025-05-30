В Уфе открылась выставка художественного войлока «Страна героев»

В Национальном музее представлено порядка 40 работ, посвященных доблестным страницам прошлого и настоящего республики. Их авторами стали дети бойцов СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся детской школы искусств села Чекмагуш.

Все участники выставки являются лауреатами международных, всероссийских и республиканских конкурсов детского творчества и участниками выставок различного уровня. Проект «Страна героев» – это презентация оригинальных работ, выполненных из войлока. Выставка продлится до 13 июля.