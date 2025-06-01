В Уфе «День 1000 велосипедистов» собрал более 32 тысяч человек

В Уфе состоялся ежегодный фестиваль «День 1000 велосипедистов», который собрал рекордное количество участников — 32 тысячи человек. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Он отметил, что Уфа уже 14-й год подряд занимает лидирующие позиции в велодвижении страны. Участники стартовали на площади имени Ленина и двигались в сторону Телецентра. Перед этим состоялась велогонка на проспекте Октября.