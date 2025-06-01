В Башкирии мошенники лишили мать погибших бойцов СВО 2 млн рублей

Телефонные мошенники не дремлют, скорее, наоборот, стали более избирательными. В республике мать погибших на СВО военнослужащих лишилась более двух миллионов рублей. Оформив положенные выплаты, женщина попала в руки аферистов. На фоне стресса, шантажируя, они вынудили перевести средства на подставные счета. Как не стать жертвой черных схем и не попасть на удочку мошенников? К слову, сегодня ровно три месяца, как начали работать самозапреты на кредиты. Этой возможностью во время подготовки репортажа воспользовалась и наша коллега Алия Ильтубаева.
Как мошенникам удалось настолько затуманить разум, что перестала мыслить рационально – пострадавшая не понимает до сих пор. После потери двух сыновей на СВО восстанавливалась долго и тяжело. Со временем оформила полагающиеся выплаты, тогда и попала в поле зрения аферистов. Сначала они представились сотрудниками сотовой компании и попросили назвать код, поступивший на телефон, чтобы отвязать ненужную сим-карту. Продиктовав его, женщина попала почти на миллион рублей.
Затем с женщиной связались лжепредставители банка, с требованием перевести деньги для погашения долга.
Об этой истории узнали и представители «Народного фронта». Общественники помогают людям не стать жертвами обмана и рассказывают, как распознать мошенников.
Как отмечают специалисты, именно экономически активное население – от 35 до 60 лет – подвержено риску больше всего.
Самые распространенные легенды – это звонки от лжеполицейских с просьбой поймать преступника или история о том, что переводы уходят террористам, а также от лжесотрудников банка с уведомлением о попытке оформления кредита. Для того чтобы уберечь себя от нежелательных финансовых операций, уже три месяца в России работает самозапрет на кредиты.
Подать заявление можно через Госуслуги. После одобрения появится отметка о запрете – кредит и микрозайм не получится оформить ни самим, ни мошеннику. Самозапрет не распространяется на ипотеки, автокредиты и кредиты на образование. Отменив ограничения, возможность взять средства появятся только через два дня. Это нужно для того, чтобы клиент не снял самозапрет под влиянием мошенников. В группе риска – пожилые, работающая молодежь и люди с нестабильной психикой. Насторожить должны такие факторы, как давление, ограничение по времени и обещание большой выгоды.
На неделе в Москве экс-профессор МГУ покончил с собой после того, как его обманули телефонные аферисты. И такие случаи, увы, не редкость. Если уж человек попался на удочку, не стоит накладывать на себя руки, говорят специалисты. Ситуация не безнадежная. Для начала нужно просто успокоиться.
Следует помнить, что аферисты могут представиться кем угодно. Так, молодой мужчина из Стерлитамака отдал лжесотрудникам налоговой службы более миллиона, а в Белорецком районе пенсионер, поверив липовым сотрудникам ФСБ, лишился более трех сотен тысяч рублей. При разговоре с незнакомцами нужно быть бдительными и не предоставлять личные данные по телефону. Если возникают вопросы, следует напрямую обращаться в соответствующие организации. Наша безопасность в первую очередь в наших собственных руках.