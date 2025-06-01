В Башкирии мошенники лишили мать погибших бойцов СВО 2 млн рублей

Телефонные мошенники не дремлют, скорее, наоборот, стали более избирательными. В республике мать погибших на СВО военнослужащих лишилась более двух миллионов рублей. Оформив положенные выплаты, женщина попала в руки аферистов. На фоне стресса, шантажируя, они вынудили перевести средства на подставные счета. Как не стать жертвой черных схем и не попасть на удочку мошенников? К слову, сегодня ровно три месяца, как начали работать самозапреты на кредиты. Этой возможностью во время подготовки репортажа воспользовалась и наша коллега Алия Ильтубаева.

Как будто под гипнозом каким-то, если, говорит, вы сотрудничать с нами не будете, значит, вы содействуете Украине. Мы можем вызвать бригаду ФСБ, вас арестуют. Напугали меня. пострадавшая

Как мошенникам удалось настолько затуманить разум, что перестала мыслить рационально – пострадавшая не понимает до сих пор. После потери двух сыновей на СВО восстанавливалась долго и тяжело. Со временем оформила полагающиеся выплаты, тогда и попала в поле зрения аферистов. Сначала они представились сотрудниками сотовой компании и попросили назвать код, поступивший на телефон, чтобы отвязать ненужную сим-карту. Продиктовав его, женщина попала почти на миллион рублей.

И повесила трубку. А тут через минуту, даже, наверное, меньше, тут же прям звонят и говорят: «Вы сейчас назвали код, а зачем и почему? Там же написано, код никому не называть». А я без задней мысли как-то, машинально. И вот на вас взяли кредит на 980 где-то. пострадавшая

Затем с женщиной связались лжепредставители банка, с требованием перевести деньги для погашения долга.

Вот я им переводила, на такие небольшие суммы: 50, потом 80, потом 100, 120, 130 – ну вот такими суммами. пострадавшая

Об этой истории узнали и представители «Народного фронта». Общественники помогают людям не стать жертвами обмана и рассказывают, как распознать мошенников.

«Народным фронтом» разработана платформа «Мошеловка». Люди, которые пострадали от мошенников, могут сообщить на платформе и на своем примере показать случаи. И на основе этих анализов и обращений формируется пакет обращений в прокуратуру, в Банк России и другие органы, которые должны следить за этими ситуациями. Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Республике Башкортостан

Как отмечают специалисты, именно экономически активное население – от 35 до 60 лет – подвержено риску больше всего.

С начала года в МВД по Республике Башкортостан возбуждено более 9,5 тыс. уголовных дел в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Из них почти 4 тыс. мошенничеств и более 1000 краж с банковских карт. Ущерб превысил 1 млрд 200 млн рублей. Тимур Хайбуллин, сотрудник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

Самые распространенные легенды – это звонки от лжеполицейских с просьбой поймать преступника или история о том, что переводы уходят террористам, а также от лжесотрудников банка с уведомлением о попытке оформления кредита. Для того чтобы уберечь себя от нежелательных финансовых операций, уже три месяца в России работает самозапрет на кредиты.

Башкортостан входит в пятерку регионов-лидеров. Больше 350 тысяч жители Башкирии уже воспользовались этой услугой. Мошенники представляются госуслугами, сотрудниками МФЦ, горячей линией какого-то ведомства. Я обращаю внимание зрителей на то, что это мошенники. Никто никогда из горячей линии никакого ведомства вам звонить не будет. По закону самозапрет вы ставите сами, вам не нужна ничья помощь. Светлана Валиева, директор департамента финансовой грамотности Финцентра Республики Башкортостан

Подать заявление можно через Госуслуги. После одобрения появится отметка о запрете – кредит и микрозайм не получится оформить ни самим, ни мошеннику. Самозапрет не распространяется на ипотеки, автокредиты и кредиты на образование. Отменив ограничения, возможность взять средства появятся только через два дня. Это нужно для того, чтобы клиент не снял самозапрет под влиянием мошенников. В группе риска – пожилые, работающая молодежь и люди с нестабильной психикой. Насторожить должны такие факторы, как давление, ограничение по времени и обещание большой выгоды.

На неделе в Москве экс-профессор МГУ покончил с собой после того, как его обманули телефонные аферисты. И такие случаи, увы, не редкость. Если уж человек попался на удочку, не стоит накладывать на себя руки, говорят специалисты. Ситуация не безнадежная. Для начала нужно просто успокоиться.