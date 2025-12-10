Росреестр Башкирии передал транспорт для бойцов СВО

Росреестр Башкортостана передал технику и гуманитарный груз бойцам СВО. Сотрудники ведомства отправили участникам спецоперации 13 автомобилей. Техника будет доставлена через Народный фронт и направлена на передовую линию.

В зоне боевых действий транспорт – один из ключевых ресурсов: он помогает эвакуировать раненых, доставлять воду и продукты, привозить оборудование, оперативно перемещаться между позициями. Все автомобили прошли тщательную техническую проверку. В каждую машину вложили теплые вещи для военнослужащих.