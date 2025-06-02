Первый командир 67-й мотострелковой дивизии награжден Орденом Шаймуратова

Командующий группой войск по прикрытию государственной границы на Курском направлении награжден Орденом Минигали Шаймуратова. Кадровый офицер, позывной «Гранит», в течение года командовал 67-й мотострелковой дивизией, в которую входил 31-й мотострелковый полк «Башкортостан».

Первое именное тактическое формирование сухопутных войск России было создано два года назад. Первыми с такой инициативой выступили ветераны боевых действий республики. Предложение о создании добровольческих воинских подразделений было поддержано и Радием Хабировым.