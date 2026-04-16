Боец СВО из Башкирии награжден несколькими медалями

В Гафурийском районе бережно хранят память о земляках, которые в разные периоды истории вставали на защиту Родины. Их мужество, самоотверженность и верность долгу остаются важной частью общей памяти и служат примером для будущих поколений.

Среди них – уроженец деревни Ибрагимово, гвардии младший сержант Ильшат Муллагулов с позывным «Моряк». В августе 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ. В настоящее время проходит службу в парашютно-десантной роте, пишут в издании «Звезда».

За мужество, решительность и высокий профессионализм при выполнении боевых задач Ильшат Муллагулов удостоен нескольких наград. Среди них – медаль Суворова, медаль «За отвагу», медаль Министерства обороны РФ «За боевые отличия», юбилейная медаль к 80-летию 299-го гвардейского парашютно-десантного полка, а также медаль «Участник специальной военной операции».

В местном отделении волонтерского штаба имени М. Шаймуратова отметили, что пример Ильшата служит для молодежи образцом патриотизма, верности долгу и любви к родной земле. По словам волонтеров, поддержка родных, близких и земляков имеет для военнослужащих особое значение.

Мы ждем тебя, Ильшат. Ждем с победой, с мирной весной, с возможностью обнять тебя и сказать, как сильно мы тебя ценим. Каждая минута там – это шаг к нашему общему благополучию. Держись, герой. Мы с тобой! Волонтерский штаб имени М. Шаймуратова Гафурийского района

Пусть эти слова поддержки станут опорой для всех наших бойцов.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).