МЧС Башкирии предупреждает о грозах и тумане

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Госкомитета РБ по ЧС, ночью в некоторых районах пройдут дожди и грозы. Днем местами ветер может достигать 17 м/с.

Завтра, 5 июня, в республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозируются кратковременные дожди и грозы. На юго-востоке осадков не предвидится. Ветер юго-западный сменится на северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 17 м/с днем. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14°C, днем— от +18 до +23°C