В Верховном суде Башкирии прошла отчетно-выборная конференция

В Верховном суде Башкортостана прошла 16-я отчетно-выборная конференция судей республики, которая состоялась в Уфе. На мероприятии собрались более 160 делегатов со всей республики. Главными вопросами повестки дня стало избрание членов совета судей и квалификационной коллегии, которые играют ключевую роль в оценке профессиональных качеств представителей Фемиды, рассмотрении вопросов дисциплинарной ответственности и подготовке кандидатов на должности судей.

Сегодня среди вновь назначенных федеральных судей высока доля представителей из других регионов. Такой принцип назначения на должность позволяет избежать возможного давления на представителей Фемиды и минимизирует конфликт интересов. К полномочиям квалификационной коллегии судей, помимо кадрового вопроса, также относятся наложение дисциплинарных взысканий на представителей судебной системы. За 4 года было рассмотрено более 4 тысяч непроцессуальных обращений граждан.