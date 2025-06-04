Скандальное издание «Пруфы» Рауфы Рахимовой намерено получить федеральный грант

В Фонд президентских грантов поступила заявка от СМИ, подконтрольного издателю портала «Пруфы» Рауфе Рахимовой. Представители автономной некоммерческой организации «Свободные медиа» намерены получить более 2 млн рублей. И это при том, что женщину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил, неуважение к органам власти и нанесение побоев блогеру Арслану Нигаматьянову в здании Кировского суда Уфы.

80 часов обязательных работ. Именно такое постановление вынесли в мировом суде Рауфе Рахимовой весной этого года. А всё из-за того, что медиаменеджер, находясь в здании Кировского суда Уфы, ударила ладонью по лицу блогера Арслана Нигаматьянова.

Издатель СМИ получила широкую известность. Она привлекалась к административной ответственности за дискредитацию российской армии и неуважение к органам власти. За распространение заведомо ложной информации штрафы получила главный редактор «Пруфов» Марина Каримова и само издание. Эксперты отмечают, люди, которые трудятся в информационной сфере, должны внимательно относиться к своей репутации.

Потому что каждый журналист должен работать и доводить проверенную и перепроверенную информацию для народа. Особенно когда страна находится в таком напряженном состоянии и положении, когда наши солдаты воюют за нашу страну и нашу республику. Некоторые выходки привели к ситуации в Баймаке, помните, наверное, да. Особенно вот эти журналисты, о которых вы указали. Вели бы себя достойно, я думаю, часть нашего населения успокоилась бы. Вадут Исхаков, председатель союза журналистов Республики Башкортостан

Портал «Пруфы» широко освещал беспорядки в Баймаке. Вместе с журналистами издания информационные атаки через СМИ и соцсети активно проводил и иностранный агент Руслан Габбасов*. Так, телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски» опубликовал сведения о сотрудничестве иноагента с изданием. Мужчина когда-то числился специальным корреспондентом «Пруфов». При этом Рауфа Рахимова сама говорит, что иноагент Габбасов никогда не работал в её структурах, и не раз об этом говорила своим подписчикам и читателям.

Поэтому, например, вот в последние дни там всплыли документы, которые говорят, что вот тот же самый Руслан Габбасов* длительное время работал в её издании непосредственно. То есть показали корочку специального корреспондента, и мне кажется, это логично, что в свете того, что она публично и неоднократно высказывалась в поддержку экстремистских организаций. Она негативно высказывалась в отношении не только региональных, но и федеральных властей. Что и президент Путин не её президент. И что авторитарный режим в России скоро рухнет. Она на это надеется и т. д. Поэтому я думаю, что все эти вещи они логичны и вписываются в деятельность Рауфы Рахимовой. Арслан Нигаматьянов, блогер

О том, что нынешний глава государства Владимир Путин — не её президент, медиаменеджер говорила в интервью на радио. С начала специальной военной операции со стороны западных стран и Украины ведется мощная информационная атака через соцсети и подконтрольные им СМИ для дезинформации жителей России.

Задача одна — в условиях, когда мы побеждаем, посеять раскол, рознь, недовольство внутри общества. Для этого используются любые средства, и в этом случае очень важно консолидировать усилия. Владимир Савичев, директор института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

После многочисленных нарушений закона представители «Пруфов» претендуют на государственные деньги. Они подали заявку на федеральный грант Президентского фонда в размере более двух миллионов рублей. Планируют популяризировать семейные ценности и многодетность. На эти деньги журналисты хотят подготовить цикл статей, снять видеоролики и документальный фильм, разработать «ликбез для многодетных». Однако с такой репутацией шансов на получение средств у издателя мало, говорят эксперты.

Грантодатель при рассмотрении заявки хочет обязательно выяснить, будут ли достигнуты цели проекта. Обращают внимание и на репутацию заявителя. Удивительно, что автономная некоммерческая организация, неоднократно признававшаяся виновной в административных правонарушениях, пытается получить финансирование из Фонда президентских грантов. Данияр Абдрахманов, председатель общественной палаты Республики Башкортостан, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан

Не исключена вероятность признания издания иностранным агентом. Об этом писали эксперты федерального телеграм-канала «Рыбарь». И вряд ли намерения совершать добрые дела и подача заявки на президентский грант поможет обелить прошлое медиаменеджера.