Скандальное издание «Пруфы» Рауфы Рахимовой намерено получить федеральный грант

В Фонд президентских грантов поступила заявка от СМИ, подконтрольного издателю портала «Пруфы» Рауфе Рахимовой. Представители автономной некоммерческой организации «Свободные медиа» намерены получить более 2 млн рублей. И это при том, что женщину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил, неуважение к органам власти и нанесение побоев блогеру Арслану Нигаматьянову в здании Кировского суда Уфы.
80 часов обязательных работ. Именно такое постановление вынесли в мировом суде Рауфе Рахимовой весной этого года. А всё из-за того, что медиаменеджер, находясь в здании Кировского суда Уфы, ударила ладонью по лицу блогера Арслана Нигаматьянова.
Издатель СМИ получила широкую известность. Она привлекалась к административной ответственности за дискредитацию российской армии и неуважение к органам власти. За распространение заведомо ложной информации штрафы получила главный редактор «Пруфов» Марина Каримова и само издание. Эксперты отмечают, люди, которые трудятся в информационной сфере, должны внимательно относиться к своей репутации.
Портал «Пруфы» широко освещал беспорядки в Баймаке. Вместе с журналистами издания информационные атаки через СМИ и соцсети активно проводил и иностранный агент Руслан Габбасов*. Так, телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски» опубликовал сведения о сотрудничестве иноагента с изданием. Мужчина когда-то числился специальным корреспондентом «Пруфов». При этом Рауфа Рахимова сама говорит, что иноагент Габбасов никогда не работал в её структурах, и не раз об этом говорила своим подписчикам и читателям.
О том, что нынешний глава государства Владимир Путин — не её президент, медиаменеджер говорила в интервью на радио. С начала специальной военной операции со стороны западных стран и Украины ведется мощная информационная атака через соцсети и подконтрольные им СМИ для дезинформации жителей России.
После многочисленных нарушений закона представители «Пруфов» претендуют на государственные деньги. Они подали заявку на федеральный грант Президентского фонда в размере более двух миллионов рублей. Планируют популяризировать семейные ценности и многодетность. На эти деньги журналисты хотят подготовить цикл статей, снять видеоролики и документальный фильм, разработать «ликбез для многодетных». Однако с такой репутацией шансов на получение средств у издателя мало, говорят эксперты.
Не исключена вероятность признания издания иностранным агентом. Об этом писали эксперты федерального телеграм-канала «Рыбарь». И вряд ли намерения совершать добрые дела и подача заявки на президентский грант поможет обелить прошлое медиаменеджера.
* Росфинмониторинг включил Руслана Габбасова в перечень экстремистов и террористов. Также покинувший территорию России Руслан Габбасов признан Минюстом РФ иноагентом.