Спасатели Башкирии предупредили жителей об опасностях

С начала года в Башкортостане из воды извлекли более 25 погибших. 1 июня стартовал купальный сезон. Спасатели патрулируют места излюбленного отдыха по всей республике и напоминают людям о правилах безопасности на реках и озёрах, а также рекомендуют выбирать для плавания официальные пляжи.

На этих фото вероятные последствия купания на необорудованных местах. Тело мужчины обнаружили спасатели Стерлитамака на поверхности реки Ашкадар. Личность погибшего устанавливается.

Озеро Ольховое — одно из любимых мест отдыха рыбаков и местных жителей. Особенно тех, кто приходят семьями. На береговой линии — два пляжа. Спасатели напоминают людям о правилах безопасности на воде.

Детям объяснять, что нельзя заходить очень далеко. Вообще дети должны быть под присмотром родителей находиться. Если не умеют плавать — значит, на мелководье. Если плавать умеют, чтобы были под присмотром. Виктор Билык

Если конкретно в воду попал, то не паниковать. Можно сказать самое главное, а так держаться подальше от водорослей. Александр Шабонин

Более 20 человек с начала года в Башкортостане погибли на воде. Избежать трагедий можно, говорят спасатели. Прежде всего выбирать официальные пляжи, сейчас в Уфе их пять, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В памятке, к примеру, людям наглядно показывают, как правильно извлекать из воды тонущего человека. Важно, чтобы он был на доске или другой жесткой поверхности, в случае если у него есть перелом позвоночника. Если у человека нет признаков жизни, постараться до прибытия медиков правильно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Тем временем инспекторы обходят дома и проверяют электроприборы, газовое оборудование. Напоминают о пользе установки пожарных извещателей. Каких-либо нарушений у Владислава Корнилова спасатели не обнаружили.

За всем надо смотреть в этой жизни. Поэтому жизнь такая вещь — непредсказуемая. Человеческий фактор, вот я смотрю у нас пожары по России, по республике. По республике у нас меньше пожаров, а вот по России это кошмар. Владислав Корнилов

Всего же с начала года в Уфимском районе произошло свыше ста пятидесяти пожаров, в которых погибли пять человек.

Основными причинами гибели людей в Уфимском районе являются неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Фаиз Масягутов, инструктор противопожарной службы государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям