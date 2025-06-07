Спасатели Башкирии предупредили жителей об опасностях

С начала года в Башкортостане из воды извлекли более 25 погибших. 1 июня стартовал купальный сезон. Спасатели патрулируют места излюбленного отдыха по всей республике и напоминают людям о правилах безопасности на реках и озёрах, а также рекомендуют выбирать для плавания официальные пляжи.
На этих фото вероятные последствия купания на необорудованных местах. Тело мужчины обнаружили спасатели Стерлитамака на поверхности реки Ашкадар. Личность погибшего устанавливается.
Озеро Ольховое — одно из любимых мест отдыха рыбаков и местных жителей. Особенно тех, кто приходят семьями. На береговой линии — два пляжа. Спасатели напоминают людям о правилах безопасности на воде.
Более 20 человек с начала года в Башкортостане погибли на воде. Избежать трагедий можно, говорят спасатели. Прежде всего выбирать официальные пляжи, сейчас в Уфе их пять, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
В памятке, к примеру, людям наглядно показывают, как правильно извлекать из воды тонущего человека. Важно, чтобы он был на доске или другой жесткой поверхности, в случае если у него есть перелом позвоночника. Если у человека нет признаков жизни, постараться до прибытия медиков правильно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Тем временем инспекторы обходят дома и проверяют электроприборы, газовое оборудование. Напоминают о пользе установки пожарных извещателей. Каких-либо нарушений у Владислава Корнилова спасатели не обнаружили.
Всего же с начала года в Уфимском районе произошло свыше ста пятидесяти пожаров, в которых погибли пять человек.
Поэтому жителям рекомендуют следить за состоянием электричества, заменять устаревшие провода, а также розетки со следами оплавления. Главное — не оставлять без присмотра детей и телефоны на зарядке.