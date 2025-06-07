Спасатели Башкирии предупредили жителей об опасностях

С начала года в Башкортостане из воды извлекли более 25 погибших. 1 июня стартовал купальный сезон. Спасатели патрулируют места излюбленного отдыха по всей республике и напоминают людям о правилах безопасности на реках и озёрах, а также рекомендуют выбирать для плавания официальные пляжи.

На этих фото вероятные последствия купания на необорудованных местах. Тело мужчины обнаружили спасатели Стерлитамака на поверхности реки Ашкадар. Личность погибшего устанавливается.

Озеро Ольховое — одно из любимых мест отдыха рыбаков и местных жителей. Особенно тех, кто приходят семьями. На береговой линии — два пляжа. Спасатели напоминают людям о правилах безопасности на воде.

Детям объяснять, что нельзя заходить очень далеко. Вообще дети должны быть под присмотром родителей находиться. Если не умеют плавать — значит, на мелководье. Если плавать умеют, чтобы были под присмотром.

Виктор Билык

Если конкретно в воду попал, то не паниковать. Можно сказать самое главное, а так держаться подальше от водорослей.

Александр Шабонин

Более 20 человек с начала года в Башкортостане погибли на воде. Избежать трагедий можно, говорят спасатели. Прежде всего выбирать официальные пляжи, сейчас в Уфе их пять, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Фото №1 - Спасатели Башкирии предупредили жителей об опасностях

В памятке, к примеру, людям наглядно показывают, как правильно извлекать из воды тонущего человека. Важно, чтобы он был на доске или другой жесткой поверхности, в случае если у него есть перелом позвоночника. Если у человека нет признаков жизни, постараться до прибытия медиков правильно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Тем временем инспекторы обходят дома и проверяют электроприборы, газовое оборудование. Напоминают о пользе установки пожарных извещателей. Каких-либо нарушений у Владислава Корнилова спасатели не обнаружили.

За всем надо смотреть в этой жизни. Поэтому жизнь такая вещь — непредсказуемая. Человеческий фактор, вот я смотрю у нас пожары по России, по республике. По республике у нас меньше пожаров, а вот по России это кошмар.

Владислав Корнилов

Всего же с начала года в Уфимском районе произошло свыше ста пятидесяти пожаров, в которых погибли пять человек.

Основными причинами гибели людей в Уфимском районе являются неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Фаиз Масягутов, инструктор противопожарной службы государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Поэтому жителям рекомендуют следить за состоянием электричества, заменять устаревшие провода, а также розетки со следами оплавления. Главное — не оставлять без присмотра детей и телефоны на зарядке.

Волна
Пенальти