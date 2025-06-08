Над памятником Салавату Юлаеву в Уфе будут работать лучшие реставраторы России

Отпуск длиной в два года. В башкирской столице начнется реконструкция памятника Салавату Юлаеву. С 30 июня площадь рядом со скульптурой закроют из-за масштабных работ на объекте. Об этом на этой неделе сообщил Радий Хабиров. Главной достопримечательности региона уже более полувека, и её состояние можно назвать аварийным, отмечают эксперты. В ходе анализа специалистами составлен план по реставрации объекта культурного наследия федерального значения, причем за ходом работ будут следить представители Российской академии художеств.

Совсем скоро при въезде в башкирскую столицу автомобилисты и путешественники уже не смогут увидеть одну из визитных карточек республики. Памятник Салавату Юлаеву не пощадило время. Скульптура нуждается в немедленном обновлении.

К сожалению, ситуация такова, об этом мы неоднократно говорили, что и возраст памятника, и атмосферное влияние, и технологические особенности привели к тому, что памятник настоятельно требует реставрации. Надо приступать незамедлительно. Поэтому приступаем к этому памятнику, график принимается. Договорились по источнику финансирования, экспертиза есть, подрядная организация есть, начинаем эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обшивка фигуры Салавата Юлаева и его коня покрылись трещинами. В упадок пришёл каркас самого памятника и постамент под ним.

Очень многие элементы памятника на сегодняшний день в аварийном состоянии. Это и курган сам, и фундамент, потом стилобат, на котором стоит сам памятник. Ну и сам памятник тоже, и была написана служебная записка в Башкультнаследие о состоянии памятника. Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Достопримечательность несколько раз исследовали изнутри. Специалисты обнаружили множество щелей – просветы на улицу.

Видно, какие появились трещины у чугунной части скульптуры. Это то, что мы видим снаружи. Было проведено внутреннее исследование частичное, которое показало поражение стальной конструкции – коррозию. И кроме того, там повреждены крепежные узлы. Поэтому, чтобы отреставрировать эту скульптурную композицию, её обязательно нужно разобрать. Александр Мирианашвили, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор России

Содействие в реконструкции окажут представители Российской академии художеств.

Каждый элемент, чтобы всё это было сделано с профессионализмом, с любовью, с тем, чтобы сохранить нашим поколениям самый лучший памятник, который у нас есть. Конная скульптура имеет огромную художественную и музейную ценность. Так как художник Салавата Юлаева так воспроизвёл движения, как он идет в бой вперед, зазывает за собой армию, это потрясающее произведение с художественной точки зрения, уникальное. Василий Церетели, президент Российской академии художеств

Конная статуя – одна из самых крупных в России. Уникальность монумента в том, что при массе в 40 тонн он стоит на трёх опорах. Сосланбек Тавасиев отдал своей работе около 20 лет. Памятник отливали в начале 60-х годов в Ленинграде. Многотонный груз доставили в Уфу водным путём. Установили в 1967-м. С момента возведения скульптуры её ни разу не реставрировали серьезно. Последний раз монумент красили 11 лет назад, говорит известный художник Павел Котельников. Без реставрации он мог бы быть утерян, поэтому специалистам предстоит масштабная и технически сложная работа.

Особого внимания требует работа с каркасом. Памятник Салавату – он как пазл. На конкретном памятнике стоит задача не повредить и не внести чего-то нового. И сам Салават Юлаев – это символ нашего общего государства, и это показывает нашу многонациональность. Павел Котельников, заведующий отделом научной реставрации произведений из металла Государственного научно-исследовательского института реставрации, художник-реставратор высшей категории

За плечами Павла Котельникова обновление памятника Минину и Пожарскому в Москве, скульптуры «Рабочий и колхозница», а также многих других архитектурных произведений. Над главным символом республики будут работать лучшие реставраторы России. Это решение одобряют общественники и жители республики, которым небезразлична дальнейшая судьба конной статуи.

Одно из главных наших требований – это привлечение специалистов, экспертов самого высокого класса, и я думаю, в этом плане мы ставим положительную оценку. Наша главная задача сейчас – со стороны общественности выдвигать весьма адекватные и конструктивные предложения. Юлдаш Юсупов, председатель исполнительного комитета Всемирного курултая башкир

Следить за работой на объекте культурного наследия федерального значения в Уфе будут специалисты Ростехнадзора.

В части именно технической, сантехнических соответствий, строительных соответствий, строительным нормам. Но и, соответственно, они будут давать заключение после завершения работ. Башкультнаследие совместно с наблюдательным советом в первую очередь будут следить за тем, чтобы памятник Салавату Юлаеву был в том виде, который был создан Сосланбеком Тавасиевым. Салават Кулбахтин, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Реконструкция будет поэтапной, её планируют завершить через два года. Скульптуру демонтируют, снимут с постамента и увезут в один из цехов Уфы, где мастера вернут символу Башкортостана былое величие.