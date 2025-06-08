Мусульмане Башкирии отпраздновали Курбан-байрам

На этой неделе мусульмане всей планеты отметили один из самых главных священных праздников – Курбан-байрам. Благословенный день как напоминание о важных ценностях ислама – творить добро, идти по пути духовного очищения и мира. Праздник замыкает другое важное событие – хадж в Мекку. Традиционно из Башкортостана также были паломники на святую землю.

Это не обычный азан, который пять раз в день призывает мусульман к молитве, а праздничный – в честь Курбан-байрама. В мечеть «Ляля-Тюльпан» правоверные начали идти задолго до начала проповеди. Среди прихожан не только местные жители, но и мусульмане из разных уголков мира. Из какой бы страны ни были, язык веры един для всех. В этот день в мечети читали аяты из Корана и возвеличивали Всевышнего. Все, кто пришел на праздник, будто чувствовали прилив сил.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и знаменует собой окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. Праздник жертвоприношения отсылает к пророку Ибрахиму, который едва не принес в качестве подношения своего сына, но в последний момент был остановлен Всевышним. Тогда на алтарь положили овцу. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Верховный муфтий республики Айнур Биргалин в этот день прочитал проповедь в мечети «Жамиг» села Акъяр. В одном ряду с местными прихожанами был и Глава Башкортостана. Свой пятничный рабочий день Радий Хабиров начал с посещения Хайбуллинского района. И первым делом отправился в мечеть поздравить мусульман со священным праздником Курбан-байрам.

Поздравил глава республики с Курбан-байрамом и участников праздника плуга. В этот день в Хайбуллинском районе проходил сабантуй. Там же организовали площадку «Курбан-Ашы», где желающих угощали пловом, приготовленным в честь священного праздника.