«Доктор» из Башкирии помогает будущим бойцам начать карьеру

Участник специальной военной операции с позывным «Доктор», уроженец Благоварского района, занимает важную позицию в 1219-м мотострелковом полку 3-й гвардейской общевойсковой армии.

Обладая фронтовым опытом и умением находить общий язык с людьми, он стал связующим звеном между командованием и желающими вступить в ряды вооруженных сил, пишут в издании «Благоварские вести».

В его обязанности входит предоставление потенциальным военнослужащим полной и достоверной информации об условиях службы, денежном довольствии, социальных гарантиях и карьерных перспективах.

На встречах с добровольцами «Доктор» делится личным опытом, рассказывает о фронтовом братстве и взаимовыручке. Он объясняет, что служба в зоне СВО — это тяжелый труд, требующий мужества и дисциплины, но в то же время — настоящий шанс внести свой вклад в защиту страны.

«Доктор» отмечает произошедшие в армии перемены. Уровень подготовки бойцов значительно повысился благодаря новым методикам и современному вооружению. Кроме того, выросло материальное обеспечение личного состава, расширился пакет соцгарантий для военнослужащих и их семей. Все это, подчеркивает он, делает контрактную службу гораздо более привлекательной и престижной.

«Доктор» является образцом стойкости и высокого профессионализма. Он сохраняет оптимизм и веру в победу, несмотря на все тяготы службы. Его хладнокровие в бою вызывает уважение товарищей. Сам он уверен, что в полку служат настоящие патриоты, готовые выполнить свой долг до конца.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).