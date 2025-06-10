Банки могут ограничивать транзакции при подозрении в противоправной деятельности

Банки получили право ограничивать транзакции и блокировать доступ к онлайн-банку при наличии подозрений в противоправной деятельности. С конца мая и начала июня в России начали действовать новые меры по усилению контроля за переводами между счетами физических лиц.

При этом речь не идёт о налогообложении переводов. Особое внимание уделяется так называемым дропперам – лицам, передающим третьим сторонам доступ к своим картам и личным кабинетам. В таких случаях финансовые учреждения вправе ограничивать операции или приостанавливать их.