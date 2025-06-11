В Уфе появились новые арт-объекты в виде грибов

Культурный код Башкортостана через призму современного искусства. В Уфе появились новые арт-объекты в форме грибов, которые отражают достижения республики. Новый сад современных скульптур находится на проспекте Октября и доступен горожанам.

Смело, современно и с глубоким смыслом. Необычное художественное украшение города уже никого не оставило равнодушным. Уникальность новых арт-объектов отметил и мэр города.

Создатели «Аллеи горожан» определяют её как растущий проект, который начал свою реализацию еще три года назад. Сначала вдоль проспекта посадили крупномерные липы, затем здесь появился небольшой сквер, сейчас создается сад современных скульптур. И инвесторы не намерены останавливаться.

Сегодня горожане уже могут увидеть «Кровеносную лисичку» с ярко-красными прутьями, напоминающими кровеносную систему человека. Скульптура олицетворяет развитую медицину республики. А «Симфоническая сыроежка» в виде рупора граммофона – метафора музыкального наследия региона. Особое внимание привлекли «Эчпочмята» как символ башкирской национальной кухни.

Инсталляции выбрали по итогам конкурса малых архитектурных форм, стартовавшего в канун 450-летия Уфы. Среди студентов ведущих профильных вузов страны победили молодые дизайнеры из МГТУ им. Баумана. Они разработали эскизы и 3D-модели шести скульптур, взяв идею грибницы как отражение культуры Башкортостана, сплетенной из множества традиций. И его жителей, которые независимо от местоположения сохраняют незримую связь с республикой.