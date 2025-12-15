В Башкирии укомплектовывают бойцов на новый вид ВС

В республике идёт комплектование бойцов на новый вид вооруженных сил. Военнослужащие, подписавшие специальный контракт в войска беспилотных систем, могут получить денежное довольствие в 350 тысяч рублей в месяц, а за эффективное выполнение задач и поражение техники противника предусмотрели допвыплату – от 50 до 500 тыс. руб.
Первые бойцы от Башкортостана уже убыли в один из окружных центров и будут проходить там подготовку два месяца. Для подписания контракта рассматривают кандидатов до 45 лет, преимущественно с опытом работы в сфере радиоэлектроники, управлении БПЛА и робототехники.