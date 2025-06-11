В Башкирии прогнозируют большой урожай клубники

Ягодная феерия началась в Чишминском плодопитомнике. Урожай клубники в этом году выдался богатым. Благоволила хорошая погода. Импортную клубнику выращивают для реализации, российскую могут собирать жители республики.

Клубничный сезон в этом году оказался ранним. На 10 дней раньше, чем обычно, ягоды были уже спелыми. Теплая погода и отсутствие возвратных заморозков дали плодам окрепнуть. Импортные сорта идут на реализацию, российские «Осокорянка» и «Витязь» предназначены для самосбора.

Машины любители ягод оставляют на въезде — до урожайной поляны их довозит автобус. Депозит — 3000 рублей. Если перебрал, нужно доплатить, в случае же, если ягод собрано на меньшую сумму, вернут сдачу. Питомник востребован среди жителей Чишминского и близлежащих районов.

Для реализации выращивают 18 сортов импортной клубники. Они, хотя и адаптированы к башкирскому климату, более капризны, чем российские сорта. В хозяйстве применяют современные технологии, сладким иностранкам созданы благоприятные условия.