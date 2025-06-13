Санаторий «Красноусольск» признан лучшей здравницей России

Лучшая здравница России. Санаторий «Красноусольск» подтвердил прошлогоднюю победу и получил высшую награду на всероссийском форуме «Здравница» в технопарке «Сколково» в Москве.

Санаторий стал обладателем еще двух золотых медалей за использование природных лечебных факторов и за комплексное оздоровление. Особое внимание на форуме уделялось лечению и реабилитации участников специальной военной операции, где в номинации конкурса форума «Здравница-2025» – «Здоровье СВОих» «Красноусольск» получил медаль и отмечен почетным дипломом.