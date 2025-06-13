В Уфе открылась выставка в честь дня рождения Салавата Юлаева

В Уфе открылась выставка, посвящённая годовщине со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. В Национальном музее республики галерея «Рождение символа» рассказывает об образе всадника.

Посетители могут познакомиться с этапами создания памятника, автором которого является скульптор, народный художник Северо-Осетинской и Башкирской АССР Сосланбек Тавасиев. Также в галерее представлены уникальные документы по истории строительства: фотографии, предметы быта и сувенирная продукция с изображением памятника, произведенные в республике в прошлом веке.