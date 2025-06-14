В Нефтекамске заменяют устаревшие теплотрассы

В Нефтекамске завершают реконструкцию тепломагистрали вдоль улицы Промышленной. Решение о замене двух участков трубопроводов приняли из-за истёкшего срока службы. Они функционировали более полувека.

Рабочие смонтировали железобетонные неподвижные опоры, демонтировали ветхие сети, применяли трубы с пенополиуретановой изоляцией. Срок сдачи объекта — до конца августа. Магистраль будет обеспечивать теплом свыше 25 тысяч нефтекамцев, от неё зависят школы, детские сады, медучреждения, предприятия и другие объекты.