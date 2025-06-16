Отделение детской санавиации Башкирии ежегодно совершает полторы тысячи выездов

Отделению детской санавиации в следующем году исполнится 10 лет. А первый выезд был намного раньше, но тогда подразделение было на базе РКБ. Служба экстренного реагирования — в ряду первых, когда нужна помощь в тяжелых случаях. Ежегодно по воздуху и земле врачи отделения совершают более полутора тысяч выездов.

Это кадры страшного ДТП в Давлекановском районе. Столкновение встречных машин привело к возгоранию одной. В ней оказался 15-летний подросток. Тяжелые травмы и ожоги — на место немедленно выехала санавиация.

После нескольких дней, проведенных в больнице Давлекановской ЦРБ, санавиация вновь выехала за ребенком. Мальчика перевезли для лечения в РДКБ. ЧП, аварии, катастрофы, критическое состояние пациента — на крыльях или колесах специалисты службы всегда наготове. Автопарк состоит из вертолета «Ансат» и 4-х реанимобилей.

Важный элемент санавиации — диспетчерская. Телефонные звонки со всех уголков республики сюда поступают и днем, и ночью. За сутки дежурства их обычно несколько сотен. Собрав точную информацию о пациенте, ее нужно немедленно передать специалистам.

Санитарная авиация выезжает на подмогу коллегам в районы для того, чтобы провести операцию или забрать в Уфу. В минувшую субботу в Нефтекамске трехлетний малыш наткнулся на нож при падении. Ребенка прооперировали на месте — хирург-офтальмолог, нейрохирург и реаниматолог.