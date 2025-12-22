Санавиация спасла двоих пациентов в Башкирии

В выходные санитарная авиация Башкирии выполнила два спецрейса для спасения пациентов в критическом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Первый экстренный вылет был совершен для помощи 4-летнему ребенку с гиповолемическим шоком. Это опасное для жизни состояние, вызванное резким снижением объема циркулирующей крови в организме.