В Иглинском районе работают 19 лагерей дневного пребывания

В Иглинском районе активно работают 19 пришкольных лагерей дневного пребывания. Этим летом в них смогут отдохнуть более тысячи детей.
Лагерь «Звёздочки» впервые открылся в школе №7 села Иглино. В этом году примет 130 детей, в том числе ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников специальной военной операции.
Для ребят подготовлена насыщенная культурно-спортивная программа. Дети приняли участие во всероссийской акции «Окна России». В День эпоса «Урал-батыр» для воспитанников лагеря провели конкурсы стихов и рассказали об истории создания эпоса.