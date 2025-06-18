В Уфе мужчине с инвалидностью выделили непригодную для жизни квартиру

Плесень, сырость, неприятный запах из вентиляции. Житель Уфы не может переехать в социальное жилье, которое ему предоставили городские власти – оно оказалось «второсортным», ремонт там сделать невозможно. С проблемой столкнулся не он один: жалобы в управляющую компанию поступают и от других жителей дома.

Неприятный сюрприз Данил обнаружил, когда решил заехать в свою «новенькую» квартиру и посмотреть, как продвигается ремонт. Однако там были лишь плесень, запах сырости и не работающая вентиляция. Жильё мужчине предоставили по договору мены.

Данил – инвалид второй группы. Сейчас мужчине приходится снимать квартиру. В таком положении не только он – другие жители дома по улице Дмитриева тоже пытаются найти выход из ситуации. С каждым годом здание всё больше покрывается плесенью. И не только в этом проблема.

Страдают не только жители дома. Периодически топит и коммерческие помещения, расположенные на нижних этажах. К примеру, в стоматологической клинике уже несколько раз производили ремонт из-за прохудившихся труб. Кроме того, из канализации доносятся неприятные запахи.

Многие жители жалуются, что ни управляющая компания, ни ЖЭУ не реагируют на обращения. Однако в интервью каналу БСТ представители обслуживающей организации обещали устранить проблему и в ближайшее время провести обход дома.