В Уфе собрались муниципальные контролёры России

В форуме принимают участие порядка 300 аудиторов, в том числе специалисты из Беларуси. От работы контролёров зависит качество жизни людей, а знания, полученные в ходе форума, не останутся только теоретическим багажом, а будут использоваться в работе, уверены участники.

Союз МКСО был создан в мае 2002 года, когда муниципальный контроль только зарождался. Эта площадка уже боле 30 лет даёт возможность подвести итоги, обменяться опытом, лучшими практиками, чтобы плодотворнее работать на благо страны.