Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

В Башкирии наступило лето. Между тем, именно это время - наиболее опасное для жителей. Лесные и бытовые пожары, трагедии на воде, укусы клещей, нападение животных - все это реально угрожает каждому из нас в летнее время.

В студии телеканала БСТ в прямом эфире в рамках специального брифинга обсудили с экспертами главные правила безопасности, которые должен соблюдать каждый этим летом.

Статистика происшествий на воде: какая обстановка в Башкирии на данный момент?

Цифры сейчас находятся в рамках многолетних, но это всё равно человеческие трагедии. Взрослые погибает в состоянии алкогольного опьянения, за детьми никто не следил, а купались погибшие в необорудованных местах.

Что такое оборудованное место для купания?

Это пляжи. Реестр пляжей есть на сайтах МЧС и Госкомитета по ЧС. Водолазы обследуют дно, глубина должна быть до 2 метров, есть места для детей, а также на этих пляжах дежурят спасатели.

Как сертифицируют пляжи?

Это работа ведется заблаговременно. Из года в год количество таких пляжей увеличивается. В ПФО Башкирия по количеству пляжей в лидерах. В прошлом году в списке было 174 пляжей, которые соответствуют всем требованиям безопасности.

Кто отвечает за пляжи?

Есть пляжи муниципальные и частные. В основном пляжи бесплатные, а уже услуги на них - платные. Самое главное, чтобы на пляже были спасатели, в воде были буйки - тогда жители могут спокойно отдыхать у воды.

Отличаются ли критерии для муниципальных и частных пляжей?

Требования едины для всех.

А что с традиционными местами для купания? Все ли они оборудованы?

Принято решение по минимальному оборудованию традиционных мест для купания. Традиционные места - это те места, где еще безопасность не полностью обеспечена, но места уже взяты под контроль. В ближайшем будущем планируется оборудовать 1377 таких мест отдыха. Сейчас проводится совместная работа по привлечению внебюджетных средств, на данных момент уже привлечено порядка 400 млн рублей на оборудование таких пляжей.

Какую работу проводит Роспотребнадзор?

Пляж должен иметь санитарно-экспертное заключение. На сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан есть реестр, в котором указаны пляжей, получившие этот документ. На таких пляжах проверена вода, песок, проведена обработка от клещей и грызунов.

Сплавы на сапах: какие меры безопасности необходимо соблюдать?

Чтобы прогулка по воде запомнилась с положительной стороны, важно соблюдать несколько правила. Важно правильно его выбрать: он выбирается по весу человека, который его использует. Обязательно надевать спасательный жилет. На сапе есть страховочный трос, необходимо его пристегивать к ноге. Против ветра или против течения грести не нужно. Плюс ко всему на реках есть свои правила движения - на судовой ход выходить не нужно. На сап нужно вставать или приседать тогда, когда глубина для вас находится не выше колен. Стоять на нем нужно по центру. Если упали - залезать на него нужно закидывая его себе под живот.

Что обязательно нужно сделать перед сплавом?

Свой маршрут сплава надо регистрировать в МЧС. Надеваем жилет и ни в коем случае не употребляем алкогольные напитки.

Какие меры принимаются по пляжам, где нельзя купаться?

В первую очередь наказывают тех, кто там купается. Если место оборудовано, то собственник обеспечивает необходимый уровень безопасности. А если стоят запрещающие знаки, которые в опасных местах, то ответственность перекладывается на гражданина в размере 3000-4000 рублей.

Как сделать отдых безопасным?

Прежде всего, выбрать пляж из реестра безопасных. К сожалению, многие отдыхают до сих пор в запрещенных местах. В Уфе недалеко от Солнечного в 100 метрах выше по течению, например, есть место, где постоянно гибнут иностранные студенты. Там есть яма глубиной в 3 метра, в которой тонут люди.

Пляжи на территории детских лагерей тоже подлежат сертификации?

Да, если лагерь имеет пляж, то использовать его можно только при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения на саму зону рекреации (т.е. пляж).

А если своего пляжа нет? Что нужно, чтобы допустить детей к воде?

Неоднократно были проведены совещания в том числе с участием представителей Минобразования. Все руководители лагерей предупреждены, что в необорудованных местах купаться нельзя.

Что такое зуд купальщика?

Это паразитарное заболевание, его вызывают личинки паразитов водоплавающих птиц. Он возникает у тех, кто купается в стоячей воде, в воде у берега, которая достаточно прогрета. Заболевание должен ставить врач-дерматолог, он должен осмотреть больного, ведь причин для высыпаний может быть много. Если в водоеме есть водоплавающие птицы - нужно воздержаться от купания. Желательно также пользоваться маслами или кремами, а после водоема ополаскиваться водой.

Что должен сделать пляж, чтобы получить положительное санэпидзаключение?

Вода водного объекта должна соответствовать санитарным нормам по физико-химическим, микробиологическим показателям. Исследуется песок на содержание паразитов. На пляже должны быть кабинки для переодевания, душ, туалет, а территория пляжа должна быть обработана от клещей и грызунов.

Почему люди продолжают пить алкоголь на пляжах?

Это объяснить сложно. У нас у многих отдых ассоциируется с алкоголем. На официальных пляжах им пить не позволяют, потому они уходят на небезопасные места. Распитие спиртного - это не только излишняя самоуверенность, это еще влияет на организм. Сосуды расширяются, при попадании в холодную воду возможен инфаркт или инсульт.

Кто должен привлекать к ответственности за распитие алкоголя на официальных пляжах?

Как правило, это силы собственника или спасатели. Сначала делают замечание, а если он не идет на уговоры, тогда вызывают сотрудники полиции или административной комиссии, которые и привлекают нарушителя к ответственности.

От чего люди гибнут в пожарах?

За последний год в Башкирии произошло 3924 пожара, на которых погибли 122 человека, среди них 12 детей. Неосторожное обращение с огнем и старая проводка - основные причины возгорания. В основном гибнут в пожарах одинокие взрослые мужчины в сельской местности. В республике бесплатно выдают автономные пожарные извещатели, в регионе выдано уже более 70 тысяч извещателей. Сейчас уже выдают извещатели с gsm-модулем.

Где можно жарить шашлыки и где нельзя?

Жарить шашлыки можно в специально отведенных местах - мангал или печь. Это относится в целом к готовке пищи. В радиусе 2 метров все должно быть очищено от возгораемых материалов, от лесных и садовых насаждений - более 5 метров. Также рядом должно быть хотя бы ведро с водой. В летний период увеличивается количество погибших от розжигов и легковоспламеняющихся жидкостей. В этом году таких случаев уже порядка 40. Среди этих пострадавших есть и дети, когда родители доверили разжигать печь или мангал.

А какие штрафы за такие нарушения?

Штрафы составляют до 15 тысяч для граждан за разжигание огня в лесу, а не в лесу - в пределах 20 тысяч.

Какой техникой в Башкирии тушат пожары?

В регионе приобретают технику не только для профессиональных пожарных, но и для добровольных пожарных объединений, которые первыми реагируют на местах на возгорания. Плюс в республике есть и пожарно-спасательный вертолет, с помощью которого не только тушат пожары, но и эвакуируют пожарных, которые оказываются отрезанными от безопасных участков.

Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать в своих квартирах?

В первую очередь нужно блокировать кнопки включения на электроплитах от детей и животных. В обязательном порядке нужно следить за москитными сетками, если у вас есть дети. Поэтому окно нужно закрывать на замок. Плюс в любой квартире не лишним будет огнетушитель, он поможет избежать большой беды, а также в каждой комнате должен быть установлен автоматический пожарный извещатель. И, конечно, не стоит забывать выключать все электроприборы, когда уходите из дома.

Как избежать трагедии с москитными сетками?

Есть техническое решение, когда на пластиковых окнах устанавливается замок, который не позволяет открыть окно детям в отсутствии взрослых. Лучше сделать так, чем полагаться на москитную сетку. Она очень непрочна, поэтому оставлять окно с сеткой открытым не стоит. Особенно, если у вас есть дети и животные.

Правда ли, что в Башкирии животные стали больше нападать на людей?

Таких случаев в этом году больше на 112. Нужно правильно действовать, если встретили дикое животное. Нельзя паниковать и бежать, подходить к детенышам. Увидели животное? Остановитесь и постепенно начинайте пятиться назад, не глядя ему в глаза.

Какая статистика по пострадавшим от клещей в этом году?

С наступления летнего туристического сезона с длительными выходными, праздниками по состоянию на 19 июня по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 7829 пострадавших.

Как определить, что клещ болен? Куда его нести?

Для того, чтобы снять клеща нужно обратиться в травмпункт. Вытащить можно и самостоятельно, не сдавливая насекомое, пинцетрм-выкручивателем или ниткой, поместить клеща в ёмкость с влажной ваткой и отнести его в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Адреса и график работы абораторий республики можно посмотреть на сайте Центра гигиены и эпидемиологии. Клеща проверят на энцефалит и боррелиоз. Если он заражен - вам выдадут справку с которой вы обратитесь к терапевту или инфекционисту для получения лечения.

Про что не нужно забывать перед походом?

Одно из важнейших условий - наличие карты на телефоне. Причем ее нужно не просто загрузить, а именно прогрузить, чтобы иметь возможность ориентироваться по карте без связи.

Какие вещи взять с собой в поход?

Нужно надевать вещи более яркие, не шорты, рукава стоит закрыть, а также не забыть про кепку или панаму. Что касается теплых вещей, их нужно взять в зависимости от прогноза погоды. Если в прогнозе облачно и дождливо, то теплые вещи стоит взять, чтобы хотя бы переодеться в сухое. Если ваш поход однодневный - брать с собой огромный рюкзак не стоит.

Что делают с малолетними водителями мототранспорта?

Очень большое количество обращений поступает от граждан на малолетних водителей мопедов, они нарушают правила дорожного движения. За этот год уже более 140 аварий с детьми до 16 зарегистрировано, трое детей погибли. Из 14 случаев в 10 случаев дети управляли мототранспортом.

Что можно порекомендовать родителям по этому поводу? Почему они покупают детям питбайк?

Вероятно, они не задумываются о здоровье детей. Неделю назад произошло ДТП, где двое молодых парней ехали один на мопеде, другой на скутере. Они столкнулись на совершенно пустой дороге, 15-летний водитель скончался на месте. Нужно знать, что даже мопед представляет большую опасность. Прежде, чем сесть за руль, нужно пройти обучение в мотошколе. Нужно не забывать про шлем и подлокотники.

Как наказывают таких нарушителей?

Административная ответственность наступает с 16 лет. Но в случае, если ребенок младше, ответственности не избежать. В отношении таких детей составляются материалы, отбираются объяснения, в присутствии родителей транспорт изымается, а все собранные материалы направляются в отдел по делам несовершеннолетних. Там уже могут наказать родителей штрафом в размере 30 тысяч рублей. Если ребенок достиг 16-летнего возраста, привлекается к ответственности именно сам несовершеннолетний, ему выписывают штраф в размере 5-10 тысяч рублей.

Как правильно оказывать утопающим на воде?

Для начала человека нужно достать из воды и проверить на наличие сознания: приложить ухо к носу, чтобы почувствовать дыхание, расстегнуть одежду и понаблюдать за движением грудной клетки. Если за 20 секунд движения нет - нужно провести сердечно-легочную реанимацию: делаем порядка 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха в рот. Такая реанимация проводится в течение 30 минут. Если человек пришел в сознание, его нужно перевести в боковое положение.

Что делать, если начались судороги в воде?

Такого человека нужно достать из воды: аккуратно за руку и обхватив за пояс.

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