Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

В Башкирии наступило лето. Между тем, именно это время - наиболее опасное для жителей. Лесные и бытовые пожары, трагедии на воде, укусы клещей, нападение животных - все это реально угрожает каждому из нас в летнее время. 

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В студии телеканала БСТ в прямом эфире в рамках специального брифинга обсудили с экспертами главные правила безопасности, которые должен соблюдать каждый этим летом. 

Статистика происшествий на воде: какая обстановка в Башкирии на данный момент?

Цифры сейчас находятся в рамках многолетних, но это всё равно человеческие трагедии. Взрослые погибает в состоянии алкогольного опьянения, за детьми никто не следил, а купались погибшие в необорудованных местах. 

Что такое оборудованное место для купания?

Это пляжи. Реестр пляжей есть на сайтах МЧС и Госкомитета по ЧС. Водолазы обследуют дно, глубина должна быть до 2 метров, есть места для детей, а также на этих пляжах дежурят спасатели. 

Как сертифицируют пляжи?

Это работа ведется заблаговременно. Из года в год количество таких пляжей увеличивается. В ПФО Башкирия по количеству пляжей в лидерах. В прошлом году в списке было 174 пляжей, которые соответствуют всем требованиям безопасности. 

Фото №2 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Кто отвечает за пляжи?

Есть пляжи муниципальные и частные. В основном пляжи бесплатные, а уже услуги на них - платные. Самое главное, чтобы на пляже были спасатели, в воде были буйки - тогда жители могут спокойно отдыхать у воды. 

Отличаются ли критерии для муниципальных и частных пляжей?

Требования едины для всех. 

А что с традиционными местами для купания? Все ли они оборудованы?

Принято решение по минимальному оборудованию традиционных мест для купания. Традиционные места - это те места, где еще безопасность не полностью обеспечена, но места уже взяты под контроль. В ближайшем будущем планируется оборудовать 1377 таких мест отдыха. Сейчас проводится совместная работа по привлечению внебюджетных средств, на данных момент уже привлечено порядка 400 млн рублей на оборудование таких пляжей. 

Фото №3 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Какую работу проводит Роспотребнадзор?

Пляж должен иметь санитарно-экспертное заключение. На сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан есть реестр, в котором указаны пляжей, получившие этот документ. На таких пляжах проверена вода, песок, проведена обработка от клещей и грызунов. 

Сплавы на сапах: какие меры безопасности необходимо соблюдать?

Чтобы прогулка по воде запомнилась с положительной стороны, важно соблюдать несколько правила. Важно правильно его выбрать: он выбирается по весу человека, который его использует. Обязательно надевать спасательный жилет. На сапе есть страховочный трос, необходимо его пристегивать к ноге. Против ветра или против течения грести не нужно. Плюс ко всему на реках есть свои правила движения - на судовой ход выходить не нужно. На сап нужно вставать или приседать тогда, когда глубина для вас находится не выше колен. Стоять на нем нужно по центру. Если упали - залезать на него нужно закидывая его себе под живот. 

Фото №4 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Что обязательно нужно сделать перед сплавом?

Свой маршрут сплава надо регистрировать в МЧС. Надеваем жилет и ни в коем случае не употребляем алкогольные напитки. 

Какие меры принимаются по пляжам, где нельзя купаться?

В первую очередь наказывают тех, кто там купается. Если место оборудовано, то собственник обеспечивает необходимый уровень безопасности. А если стоят запрещающие знаки, которые в опасных местах, то ответственность перекладывается на гражданина в размере 3000-4000 рублей. 

Как сделать отдых безопасным?

Прежде всего, выбрать пляж из реестра безопасных. К сожалению, многие отдыхают до сих пор в запрещенных местах. В Уфе недалеко от Солнечного в 100 метрах выше по течению, например, есть место, где постоянно гибнут иностранные студенты. Там есть яма глубиной в 3 метра, в которой тонут люди. 

Пляжи на территории детских лагерей тоже подлежат сертификации?

Да, если лагерь имеет пляж, то использовать его можно только при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения на саму зону рекреации (т.е. пляж).

Фото №5 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

А если своего пляжа нет? Что нужно, чтобы допустить детей к воде?

Неоднократно были проведены совещания в том числе с участием представителей Минобразования. Все руководители лагерей предупреждены, что в необорудованных местах купаться нельзя. 

Что такое зуд купальщика?

Это паразитарное заболевание, его вызывают личинки паразитов водоплавающих птиц. Он возникает у тех, кто купается в стоячей воде, в воде у берега, которая достаточно прогрета. Заболевание должен ставить врач-дерматолог, он должен осмотреть больного, ведь причин для высыпаний может быть много. Если в водоеме есть водоплавающие птицы - нужно воздержаться от купания. Желательно также пользоваться маслами или кремами, а после водоема ополаскиваться водой. 

Что должен сделать пляж, чтобы получить положительное санэпидзаключение?

Вода водного объекта должна соответствовать санитарным нормам по физико-химическим, микробиологическим показателям. Исследуется песок на содержание паразитов. На пляже должны быть кабинки для переодевания, душ, туалет, а территория пляжа должна быть обработана от клещей и грызунов. 

Почему люди продолжают пить алкоголь на пляжах?

Это объяснить сложно. У нас у многих отдых ассоциируется с алкоголем. На официальных пляжах им пить не позволяют, потому они уходят на небезопасные места. Распитие спиртного - это не только излишняя самоуверенность, это еще влияет на организм. Сосуды расширяются, при попадании в холодную воду возможен инфаркт или инсульт. 

Фото №6 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Кто должен привлекать к ответственности за распитие алкоголя на официальных пляжах?

Как правило, это силы собственника или спасатели. Сначала делают замечание, а если он не идет на уговоры, тогда вызывают сотрудники полиции или административной комиссии, которые и привлекают нарушителя к ответственности. 

От чего люди гибнут в пожарах?

За последний год в Башкирии произошло 3924 пожара, на которых погибли 122 человека, среди них 12 детей. Неосторожное обращение с огнем и старая проводка - основные причины возгорания. В основном гибнут в пожарах одинокие взрослые мужчины в сельской местности. В республике бесплатно выдают автономные пожарные извещатели, в регионе выдано уже более 70 тысяч извещателей. Сейчас уже выдают извещатели с gsm-модулем. 

Где можно жарить шашлыки и где нельзя?

Жарить шашлыки можно в специально отведенных местах - мангал или печь. Это относится в целом к готовке пищи. В радиусе 2 метров все должно быть очищено от возгораемых материалов, от лесных и садовых насаждений - более 5 метров. Также рядом должно быть хотя бы ведро с водой. В летний период увеличивается количество погибших от розжигов и легковоспламеняющихся жидкостей. В этом году таких случаев уже порядка 40. Среди этих пострадавших есть и дети, когда родители доверили разжигать печь или мангал. 

Фото №7 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

А какие штрафы за такие нарушения?

Штрафы составляют до 15 тысяч для граждан за разжигание огня в лесу, а не в лесу - в пределах 20 тысяч. 

Какой техникой в Башкирии тушат пожары?

В регионе приобретают технику не только для профессиональных пожарных, но и для добровольных пожарных объединений, которые первыми реагируют на местах на возгорания. Плюс в республике есть и пожарно-спасательный вертолет, с помощью которого не только тушат пожары, но и эвакуируют пожарных, которые оказываются отрезанными от безопасных участков. 

Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать в своих квартирах? 

В первую очередь нужно блокировать кнопки включения на электроплитах от детей и животных. В обязательном порядке нужно следить за москитными сетками, если у вас есть дети. Поэтому окно нужно закрывать на замок. Плюс в любой квартире не лишним будет огнетушитель, он поможет избежать большой беды, а также в каждой комнате должен быть установлен автоматический пожарный извещатель. И, конечно, не стоит забывать выключать все электроприборы, когда уходите из дома. 

Фото №8 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Как избежать трагедии с москитными сетками?

Есть техническое решение, когда на пластиковых окнах устанавливается замок, который не позволяет открыть окно детям в отсутствии взрослых. Лучше сделать так, чем полагаться на москитную сетку. Она очень непрочна, поэтому оставлять окно с сеткой открытым не стоит. Особенно, если у вас есть дети и животные. 

Правда ли, что в Башкирии животные стали больше нападать на людей?

Таких случаев в этом году больше на 112. Нужно правильно действовать, если встретили дикое животное. Нельзя паниковать и бежать, подходить к детенышам. Увидели животное? Остановитесь и постепенно начинайте пятиться назад, не глядя ему в глаза. 

Какая статистика по пострадавшим от клещей в этом году?

С наступления летнего туристического сезона с длительными выходными, праздниками по состоянию на 19 июня по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 7829 пострадавших. 

Фото №9 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Как определить, что клещ болен? Куда его нести?

Для того, чтобы снять клеща нужно обратиться в травмпункт. Вытащить можно и самостоятельно, не сдавливая насекомое, пинцетрм-выкручивателем или ниткой, поместить клеща в ёмкость с влажной ваткой и отнести его в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Адреса и график работы абораторий республики можно посмотреть на сайте Центра гигиены и эпидемиологии.  Клеща проверят на энцефалит и боррелиоз. Если он заражен - вам выдадут справку с которой вы обратитесь к терапевту или инфекционисту для получения лечения. 

Про что не нужно забывать перед походом?

Одно из важнейших условий - наличие карты на телефоне. Причем ее нужно не просто загрузить, а именно прогрузить, чтобы иметь возможность ориентироваться по карте без связи. 

Какие вещи взять с собой в поход?

Нужно надевать вещи более яркие, не шорты, рукава стоит закрыть, а также не забыть про кепку или панаму. Что касается теплых вещей, их нужно взять в зависимости от прогноза погоды. Если в прогнозе облачно и дождливо, то теплые вещи стоит взять, чтобы хотя бы переодеться в сухое. Если ваш поход однодневный - брать с собой огромный рюкзак не стоит. 

Что делают с малолетними водителями мототранспорта?

Очень большое количество обращений поступает от граждан на малолетних водителей мопедов, они нарушают правила дорожного движения. За этот год уже более 140 аварий с детьми до 16 зарегистрировано, трое детей погибли. Из 14 случаев в 10 случаев дети управляли мототранспортом. 

Фото №10 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Что можно порекомендовать родителям по этому поводу? Почему они покупают детям питбайк?

Вероятно, они не задумываются о здоровье детей. Неделю назад произошло ДТП, где двое молодых парней ехали один на мопеде, другой на скутере. Они столкнулись на совершенно пустой дороге, 15-летний водитель скончался на месте. Нужно знать, что даже мопед представляет большую опасность. Прежде, чем сесть за руль, нужно пройти обучение в мотошколе. Нужно не забывать про шлем и подлокотники. 

Как наказывают таких нарушителей?

Административная ответственность наступает с 16 лет. Но в случае, если ребенок младше, ответственности не избежать. В отношении таких детей составляются материалы, отбираются объяснения, в присутствии родителей транспорт изымается, а все собранные материалы направляются в отдел по делам несовершеннолетних. Там уже могут наказать родителей штрафом в размере 30 тысяч рублей. Если ребенок достиг 16-летнего возраста, привлекается к ответственности именно сам несовершеннолетний, ему выписывают штраф в размере 5-10 тысяч рублей. 

Фото №11 - Безопасный летний сезон в Башкирии: ответы на главные вопросы

Как правильно оказывать утопающим на воде?

Для начала человека нужно достать из воды и проверить на наличие сознания: приложить ухо к носу, чтобы почувствовать дыхание, расстегнуть одежду и понаблюдать за движением грудной клетки. Если за 20 секунд движения нет - нужно провести сердечно-легочную реанимацию: делаем порядка 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха в рот. Такая реанимация проводится в течение 30 минут. Если человек пришел в сознание, его нужно перевести в боковое положение. 

Что делать, если начались судороги в воде?

Такого человека нужно достать из воды: аккуратно за руку и обхватив за пояс. 

Река Ашкадар в Стерлитамаке никогда не таила в себе опасности, но в этом году именно на ней произошел страшный резонансный случай. Почему так произошло?

Все дело в том, что люди купаются на необорудованных местах, оставляют детей без присмотра. На Ашкадаре есть специально оборудованные места - купаться нужно именно там. 

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