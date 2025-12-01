В ИРО Башкирии обсудили вопросы финансовой безопасности

В Институте развития образования республики обсудили финансовые вопросы. Площадка приняла 12-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию по теме «Формирование финансовой культуры как основы успешности и финансовой безопасности». На участие в нем поступило более 1000 заявок из Башкортостана и соседних регионов.

В периоды, когда мошеннических схем становится все больше, всем нужно быть бдительными и повышать финансовую грамотность, отмечают организаторы. На научно-практической конференции, помимо сотрудников различных ведомств и банков, выступили школьники, они защищали свои проекты. Для участников было организовано 10 площадок, выставочная, консультационная и игровая зона.