В онкодиспансере Уфы открыли мемориальную доску Ишмурзе Хидиятову

В Уфе увековечили память выдающегося хирурга, медицинского первопроходца и создателя первого в республике хосписа. В Республиканском онкологическом диспансере открыли мемориальную доску, посвященную Ишмурзе Хидиятову. С подобной инициативой выступил Всемирный курултай башкир.
Известный врач, один из первых онкоколопроктологов, он проводил операции, которые до него не делал никто. Ишмурза Хайернурович не только спасал жизни, но и воспитал не одно поколение достойных врачей. Его научная деятельность была в том числе посвящена совершенствованию методов противоболевой терапии пациентов.
После выхода на пенсию Ишмурза Хидиятов вернулся в родной Абзелиловский район, где занялся строительством первого в республике хосписа. Общими усилиями хоспис был построен. Ишмурза Хидиятов был человеком с золотыми руками и таким же сердцем. Много времени отдавал работе, но не забывал и о семье.