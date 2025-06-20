В онкодиспансере Уфы открыли мемориальную доску Ишмурзе Хидиятову

В Уфе увековечили память выдающегося хирурга, медицинского первопроходца и создателя первого в республике хосписа. В Республиканском онкологическом диспансере открыли мемориальную доску, посвященную Ишмурзе Хидиятову. С подобной инициативой выступил Всемирный курултай башкир.

Известный врач, один из первых онкоколопроктологов, он проводил операции, которые до него не делал никто. Ишмурза Хайернурович не только спасал жизни, но и воспитал не одно поколение достойных врачей. Его научная деятельность была в том числе посвящена совершенствованию методов противоболевой терапии пациентов.