В Башкирии нефтяники вдохнули новую жизнь в учебные заведения

Вклад в будущее. При поддержке башкирских нефтяников удалось вдохнуть вторую жизнь в Уфимский лесотехнический техникум, в котором более полувека не проводился капитальный ремонт. А Нефтекамская полилингвальная многопрофильная школа-интернат стала одним из самых современных учебных заведений не только Башкортостана, но и России.

Основанный в 1877 году как землемерное училище, Уфимский лесотехникум является первым из числа средних специальных учебных заведений данного профиля, открытых в регионе. Однако заниматься студентам приходилось не в самых комфортных условиях. Ситуация исправилась, когда техникум под своё крыло взяла компания «Башнефть».

Благодаря её поддержке здесь произвели капитальный ремонт в корпусах и учебных кабинетах, обновили все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности, заменили кровлю, установили новые окна и двери. Компьютерный кабинет укомплектовали современной техникой.

Начиная с 2018 года с компанией «Башнефть» было решено провести капитальный ремонт нашего учебного заведения в первом корпусе, где не было ремонта более 50 лет. Мы полностью восстановили фасад, заменили кровлю. Проведены капитальные ремонты на этажах вместе с учебными кабинетами. Завершена реконструкция и ремонт спортивного зала, который теперь соответствует международным стандартам. Азат Абдуллин, директор Уфимского лесотехнического техникума

А этим нефтекамским первоклассникам повезло вдвойне. Получать знания они сразу стали в полностью реконструированной полилингвальной школе-интернате. Здание площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров было восстановлено и оснащено современным оборудованием в рамках Соглашения о сотрудничестве между нефтяной компанией «Роснефть» и Республикой Башкортостан в 2021 году.

Помимо теперь уже светлых и безопасных классов, новые технические возможности позволяют школе реализовывать комплексные образовательные программы, в том числе углубленно изучать русский, английский, немецкий, башкирский и татарский языки. Для этого оборудованы 4 лингафонных кабинета, в которых установлена современная проекционная и звуковая аппаратура, позволяющая проводить обучение языкам в интерактивном формате. А для получения знаний в области программирования и проектирования создан отдельный инженерный класс.

Мы находимся в инженерном классе. Здесь мы оснастили каждое рабочее место 3Д принтерами. так как сам 3Д принтер устройство довольно медленное, на каждом рабочем месте оно есть. Оно помогают детям освоить проблемы 3Д печати. В том числе у нас есть профессиональный принтер для подготовки к соревнованиям WorldSkills. У нас есть фотополимерный принтер, различные роботы, системы, манипуляторы. Ильдар Муртазин, директор полилингвальной многопрофильной школы-интерната «Белем»

Полилингвальная школа-интернат является опорной площадкой по развитию лингвистического образования не только для нефтекамцев, но и жителей десятков близлежащих населённых пунктов. Дети довольны.

Столько эмоций тут, уроки очень интересные. Класс очень красивый. А самое главное, что тут очень хорошие учителя. Анна Ершова, ученица полилингвальной многопрофильной школы-интерната «Белем»