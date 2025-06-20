В Башкирии нефтяники вдохнули новую жизнь в учебные заведения

Вклад в будущее. При поддержке башкирских нефтяников удалось вдохнуть вторую жизнь в Уфимский лесотехнический техникум, в котором более полувека не проводился капитальный ремонт. А Нефтекамская полилингвальная многопрофильная школа-интернат стала одним из самых современных учебных заведений не только Башкортостана, но и России.
Основанный в 1877 году как землемерное училище, Уфимский лесотехникум является первым из числа средних специальных учебных заведений данного профиля, открытых в регионе. Однако заниматься студентам приходилось не в самых комфортных условиях. Ситуация исправилась, когда техникум под своё крыло взяла компания «Башнефть».
Благодаря её поддержке здесь произвели капитальный ремонт в корпусах и учебных кабинетах, обновили все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности, заменили кровлю, установили новые окна и двери. Компьютерный кабинет укомплектовали современной техникой.
А этим нефтекамским первоклассникам повезло вдвойне. Получать знания они сразу стали в полностью реконструированной полилингвальной школе-интернате. Здание площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров было восстановлено и оснащено современным оборудованием в рамках Соглашения о сотрудничестве между нефтяной компанией «Роснефть» и Республикой Башкортостан в 2021 году.
Помимо теперь уже светлых и безопасных классов, новые технические возможности позволяют школе реализовывать комплексные образовательные программы, в том числе углубленно изучать русский, английский, немецкий, башкирский и татарский языки. Для этого оборудованы 4 лингафонных кабинета, в которых установлена современная проекционная и звуковая аппаратура, позволяющая проводить обучение языкам в интерактивном формате. А для получения знаний в области программирования и проектирования создан отдельный инженерный класс.
Полилингвальная школа-интернат является опорной площадкой по развитию лингвистического образования не только для нефтекамцев, но и жителей десятков близлежащих населённых пунктов. Дети довольны.
И это не единственные примеры социально-ответственной деятельности нефтяной компании. С 2019 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Роснефтью и нашей республикой при поддержке Башнефти реализовано более трёхсот проектов в 49 районах и 8 городах Башкортостана.